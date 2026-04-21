【ひらがなクイズ】爽やかな果実や車のブランドに共通する2文字は？ 1分以内に挑戦！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、フレッシュな香りを連想させる言葉から、欧州の歴史あるブランド名、そして人の性質を表す美しい日本語まで、3つの言葉を用意しました。カタカナ語とひらがな言葉が混ざり合う中で、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。言葉がカチッとはまる感覚を楽しみながら、挑戦してみてください。
□□らす
□□ろえん
お□□やか
ヒント：レモンやライムなどの柑橘類を総称する言葉、独特のデザインで知られるフランスの自動車メーカー、そして言動が控えめで上品な様子を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「しと」を入れると、次のようになります。
しとらす（シトラス）
しとろえん（シトロエン）
おしとやか
どれも正しい言葉になりますね。今回は、瑞々しい果実の響き、洗練された工業製品の名称、そして人の内面の美しさを表す言葉が並びました。日常の風景、趣味の世界、そして人間関係。全く異なるシーンで使われる言葉たちが、同じ「しと」という音でつながることで、日本語と外来語が調和して共存している面白さを再発見できるクイズでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、フレッシュな香りを連想させる言葉から、欧州の歴史あるブランド名、そして人の性質を表す美しい日本語まで、3つの言葉を用意しました。カタカナ語とひらがな言葉が混ざり合う中で、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。言葉がカチッとはまる感覚を楽しみながら、挑戦してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ろえん
お□□やか
ヒント：レモンやライムなどの柑橘類を総称する言葉、独特のデザインで知られるフランスの自動車メーカー、そして言動が控えめで上品な様子を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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正解：しと正解は「しと」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しと」を入れると、次のようになります。
しとらす（シトラス）
しとろえん（シトロエン）
おしとやか
どれも正しい言葉になりますね。今回は、瑞々しい果実の響き、洗練された工業製品の名称、そして人の内面の美しさを表す言葉が並びました。日常の風景、趣味の世界、そして人間関係。全く異なるシーンで使われる言葉たちが、同じ「しと」という音でつながることで、日本語と外来語が調和して共存している面白さを再発見できるクイズでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)