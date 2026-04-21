歌手の福山雅治さん（57）が、5年9か月ぶりとなる通算13枚目のオリジナルアルバムを9月9日にリリースすることが21日に発表されました。

2020年にリリースした『AKIRA』以来となるアルバムには、映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の主題歌となった『想望』や、B'z の稲葉浩志さんをゲストに迎えた『木星 feat. 稲葉浩志』など、福山さんが2021年から2026年にかけて発表してきた楽曲に加え、未発表音源が収録予定だということです。

■福山雅治さんのコメント【全文】

自由の意味もわからず音楽に自由を求めていた10代。でも側にいたギターは間違いなく僕に「精神の自由」を教えてくれました。

幸いなことに音楽デビューすることができて、手探りの創作活動を始められ、悪戦苦闘しながらもファンの皆様に伴走していただけた36年間。

僕をシンガーソングライターに育ててくれたのは間違いなくファンの皆様です。

精神の自由を求めて始まったソングライティングは、いつしか自己救済の行為となっていました。

父の名を冠した前アルバム「AKIRA」は、父を亡くした17歳当時の僕にもう一度会いに行く「過去の自分への救済の旅」になりました。

今年57歳となり、53歳で他界した父の年齢を超えて今を生きる日々。

音楽の旅が目指す先の多くは未来へと向かっています。

「未来絵」「万有引力」「想望」「クスノキ-500年の風に吹かれて-」「拍手喝采」他。

生み出した音楽が、読み人知らずとして数百年後の未来で流れていたとしたら。と夢想するのは作家のエゴなのか、純粋な願いか、もしくは肉体としての死への抵抗か、今はまだハッキリとわかりません。

過去と未来を繋ぐ現在地で、相変わらず創作活動に悪戦苦闘するソングライターとしての足掻き（あがき）がこのアルバムに込められている、いや、込められていなければ表現者としての存在意義はないと思っています。

前作から5年9ヶ月の間に起こった創造たちが集積したニューアルバムを今暫くお待ちください。