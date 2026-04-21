『トップガン』と『トップガン マーヴェリック』が、『トップガン 40th Anniversary』として5月13日より9日間限定上映されることが決定した。

参考：『ゴッドファーザー』から『トロン』まで 長期間続編が制作されなかった映画シリーズ

リアルな映像にこだわった迫力のスカイアクションシーンと、常識破りの伝説的パイロット・マーヴェリックと若きパイロットたちが繰り広げるドラマが人気を博した、1986年のトム・クルーズ主演映画『トップガン』。そして、クルーズが36年間誰にも企画を渡さなかった2022年公開の続編『トップガン マーヴェリック』。先日米ラスベガスで開催されたシネマコンでは、『トップガン』シリーズ3作目が進行中であることをパラマウントが正式発表した。

そんな『トップガン』1作目の公開から40周年を記念して、『トップガン』と『トップガン マーヴェリック』が再びスクリーンに蘇る。あわせて予告編とスペシャルポスターが全世界一斉公開された。

予告編は、戦闘機が飛び交い、「Top Gun Anthem」のメロディが流れ、クルーズ演じる主人公マーヴェリック（トム・クルーズ）の姿が。そして、1作目を代表する人気シーンのひとつ、マーヴェリックと親友グース（アンソニー・エドワーズ）のアツい友情と絆を象徴する名ゼリフ「I feel the need - the need for speed!（やろうぜ、勝負はこれからだ！）」を思い起こさせる場面をはじめ、1作目・2作目の名シーンが次々に映し出される。

今回の40周年記念上映は、通常2D版だけでなく、両作品でIMAX、Dolby Cinemaでも上映。また『トップガン マーヴェリック』は4DX、MX4D、SCREENX、ULTRA4DXでも上映される。

さらに入場者プレゼントとして、数量限定で40周年限定ポストカードの配布が決定。1作目のクルーズにフィーチャーし、40周年限定のトップガンロゴ仕様となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）