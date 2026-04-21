◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１６―９阪神（２１日・横浜スタジアム）

ＤｅＮＡは阪神に勝利し４連勝とした。

初回先頭の近本に右翼への二塁打で出塁を許すと、続く中野の右前打で一、三塁。森下の三ゴロ併殺打の間に先制点を奪われた。２回２死一塁から坂本に左中間に運ばれ、処理がもたつく間に２点目を奪われた。

０ー３で迎えた３回１死一塁。才木の投じた４球目。２１日に２８歳の誕生日を迎えた牧が、１５１キロをとらえ右中間席に運んだ。生還すると「デスターシャポーズ」で自らのバースデーアーチを喜んだ。

今季２登板目でプロ初白星を目指す深沢鳳介投手（２２）は４回１／３を投げ８安打３失点で降板し、初勝利はお預けとなった。２―３の５回先頭。近本を二ゴロに仕留めるも、中野を歩かせ、森下に左前安打を浴び１死一、二塁のピンチを招き、９０球で無念の降板となった。

２―５の５回１死三塁。佐野が二塁への適時内野安打を放ち１点を返した。なおも２死一、二塁の好機で山本が左越え適時二塁打を放ち同点。この回、４点を奪って一時勝ち越しに成功した。

６ー５で迎えた７回、１点を献上し再び同点に追いつかれた。だが直後の攻撃で、無死満塁から山本が押し出し四球を選び再び勝ち越しに成功すると、なおも無死満塁から勝又が中前へ２点適時打。なおも２死満塁の場面で、牧が三塁内野安打。この回一挙４点を奪った。

１０―６の８回には３点を献上し１点差まで迫られたが、直後の攻撃で６点を奪取。牧はこの日、３本目の安打となる左翼線二塁打を放った。