◇プロ野球 DeNA16ｰ9阪神(21日、横浜スタジアム)

プロ野球・阪神が敵地でDeNAと対戦。阪神は初戦を落としました。

阪神は初回、近本光司選手・中野拓夢選手が連打で出塁し、無死1塁3塁のチャンスを作ります。続く森下翔太選手の打球はダブルプレーとなりますが、その間に近本選手が帰還し、1点を先制します。

さらに2回、福島圭音選手と坂本誠志郎選手の連打で1点を追加。そのまま迎えた3回には、佐藤輝明選手が2アウト1塁の場面でツーベースヒットを放ち、さらなる追加点を奪いました。しかし3回、先発の才木浩人投手がこの日誕生日を迎えた牧秀悟選手に2ランホームランを浴び、2点を返されます。

それでも5回、2つの四球とヒットで1アウト満塁のチャンス。ここで大山悠輔選手が四球を選び、押し出しで追加点を奪います。さらに福島選手も四球を選び、1点を奪いました。しかし3点リードで迎えた5回裏、先頭の三森大貴選手にヒットを浴び1アウト3塁の場面。佐野恵太選手にタイムリーを放たれ1点を返されます。続く打者を三振に抑え2アウトまで奪いましたが、そこから連打を許し、山本祐大選手の一打で同点に追いつかれます。さらに勝又温史選手のタイムリーで逆転を許し、この回計4失点を喫しました。

それでも打線は1点を追う7回、阪神に同点のチャンスが訪れます。佐藤選手・大山選手の連打で1アウト1塁3塁の場面、木浪聖也選手のセカンドゴロの間に佐藤選手が帰還し同点に追いつきました。

しかしそのウラ、この回から継投したモレッタ投手が2つの四球とヒットで無死満塁のピンチ。続く山本選手にも四球を選ばれ、押し出しで勝ち越しを許します。さらに代わった木下里都投手も2つのタイムリーで3点を献上し、点差は4点に。投手陣が制球に苦しむ形となりました。

4点と終盤に大きなリードを奪われるも、8回に1アウト満塁のチャンスを作ると森下選手、佐藤選手が連打で3点を返しますが、その後もDeNAに6点を許し初戦を落としました。