◇プロ野球 DeNA16ｰ9阪神(21日、横浜スタジアム)

DeNAは逆転勝利を飾りました。

初回に阪神の1番、2番、3番で早々と先制点を許しリードを奪われたDeNA。3点ビハインドの3回にこの日28歳の誕生日を迎えた牧秀悟選手が2ランホームランを記録し、自身の誕生日に華を添えます。

5回に先発の深沢鳳介投手が1アウト1・2塁のピンチをつくると橋本達弥投手が継投。そこから四球で満塁のピンチを作ると続く大山悠輔選手にも四球を与えて1点を献上。木浪聖也選手を空振り三振に打ち取るも、福島圭音選手に四球を与え追加点を奪われました。

しかし、その裏DeNA打線が奮起。先頭の三森大貴選手がヒットで出塁すると、佐野恵太選手がタイムリーで1点を返します。なおも2アウト1・2塁のチャンスに山本祐大選手が2点タイムリーツーベースで同点に追いつくと、続く勝又温史選手の打球は相手の悪送球により走者を帰す形となり、一挙4点で逆転に成功しました。

7回には2つの四球と度会隆輝選手のヒットで無死満塁のチャンスを作ったDeNAは山本選手が四球を選び、押し出しで勝ち越し点をつかみます。さらに勝又選手、牧選手のタイムリーで終盤で4点リードを演出。

その直後の8回に森下翔太選手、佐藤輝明選手の連打で3点を返されますが、代打の前川右京選手のショートに飛んだ球をダブルプレーとし、逆転の芽をつみました。その裏に勝又選手が猛打賞の活躍で得点を重ねていき、DeNAが4連勝を飾りました。14安打16得点は今季最多となります。