ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ご飯できたよ！返事してよ！」ご飯中も陣痛中もスマホ三昧!? 家事… 「ご飯できたよ！返事してよ！」ご飯中も陣痛中もスマホ三昧!? 家事育児を丸投げする夫に妻の限界の時が来た 「ご飯できたよ！返事してよ！」ご飯中も陣痛中もスマホ三昧!? 家事育児を丸投げする夫に妻の限界の時が来た 2026年4月21日 21時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 仕事に必要なニュースを見てると言いながら、実際はゲーム画面…夫のこういう言い訳、なんとも言えない気持ちになりますよね。家事も育児もスマホのせいで後回し、そして陣痛で苦しむ妻の隣でも動画を見続けた夫。美里さんの失望はかなり深そうです…。ここから夫婦の関係がどう変わっていくのか、ちょっと心配な予感がしますよね。>>【まんが】じゃあスマホと結婚したら？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】じゃあスマホと結婚したら？ 「俺は間違ってない」夫の思考が怖すぎる…妻を“管理”していた男の記録【姉が帰らない理由 第10話】 「本当に偶然なんだ、信じて」夫を信用できない私が悪いの？そんな妻のもとに彼女からメッセージが…【同じ女に二度奪われた夫 Vol.15】