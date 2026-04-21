歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）が21日、東京・豊洲で行われた、歌舞伎座『團菊祭五月大歌舞伎』（5月3日初日〜27日千穐楽）夜の部で上演される『助六由縁江戸桜』の江戸紫の鉢巻（目録）贈呈・魚河岸会共同取材会に出席しました。

歌舞伎十八番のひとつ『助六由縁江戸桜』は、代々の市川團十郎家の俳優が“助六”を勤める際、魚河岸へ挨拶に行き、舞台で使用する引幕と下駄と鉢巻が贈呈されていました。江戸の粋をみせる豪華けんらんな名作で、團十郎さんは歌舞伎座で4年ぶりに助六を勤めます。

取材会で、團十郎さんは「『助六由縁江戸桜』の助六を、新之助・海老蔵・團十郎。1人が、新之助の時に助六、海老蔵の時に助六、團十郎の時に助六をやったのは初めてらしいですね。そういう意味では私も新しい境地に行かなければいけないので、そういった経験も團十郎家の中でも初めてだということなんで、肝に銘じて、何かできたらいいなと思います」と語りました。

■「彼は彼の格好いいを」 息子・市川新之助の格好よさ

その後、魚河岸水神社で贈呈式を行った團十郎さん。“粋で格好いいイメージ”について聞かれると、「人それぞれ異なるので、私は格好いいということの中に“受け継ぐ”も格好いいのかなと思います。父がやっていた助六、そして十一代目の祖父がやっていた助六、十分格好いいなと思っている。その時代にいる團十郎が助六をやること、きちんとやる、勤めあげること、それが格好いいことだと思うんで。それに向かって着々とやる」と答えました。

また、息子・市川新之助さん（13）の“格好良さ”について「顔もいいですし、放っておいたら格好良くなりそうですし。私時代の格好いいと彼の時代の格好いいは全然違うので。また、20代、30代の格好良さが。彼は彼の格好いいを追求していけるんじゃないかなと期待しています」と語りました。

■三代目尾上辰之助を襲名する尾上左近さんについて

さらに、昼の部『寿曽我対面』で、三代目尾上辰之助を襲名する尾上左近さん（20）について語った團十郎さんは「初代の辰之助さんは幼少期に会っていたんですけど。いい男で歌舞伎のパイオニアというか、すごい役者さんだと子供心に思っていました。同世代の今の松緑さん、二代目の辰之助さんは、歌舞伎が好きで一生懸命今も舞台に向き合っている存在」と、初代と二代目について振り返りました。

続けて「三代目の辰之助さんは、お父さん（尾上松緑さん）や、おじい様（初代尾上辰之助さん）と異なりまして、女方というキャパシティーがある俳優さんになりうる感じですから。今回『寿曽我対面』という演目、父や祖父、家の芸風からスタートするとしたら、ある意味大変だろうなと思いますが、それは彼の実直な雰囲気なので乗り越えていくんじゃないかなと思います。兼ねる役者として大成していかれるのではないかと期待しています」とエールを送りました。