　21日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比240円安の5万9100円と急落。日経平均株価の現物終値5万9349.17円に対しては249.17円安。出来高は2700枚となっている。

　TOPIX先物期近は3757.5ポイントと前日比16ポイント安、TOPIXの現物終値比は12.88ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59100　　　　　-240　　　　2700
日経225mini 　　　　　　 59105　　　　　-235　　　 57278
TOPIX先物 　　　　　　　3757.5　　　　　 -16　　　　5162
JPX日経400先物　　　　　 34140　　　　　-125　　　　 143
グロース指数先物　　　　　 783　　　　　　-3　　　　 339
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース