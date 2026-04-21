日経225先物：21日22時＝240円安、5万9100円
21日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比240円安の5万9100円と急落。日経平均株価の現物終値5万9349.17円に対しては249.17円安。出来高は2700枚となっている。
TOPIX先物期近は3757.5ポイントと前日比16ポイント安、TOPIXの現物終値比は12.88ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59100 -240 2700
日経225mini 59105 -235 57278
TOPIX先物 3757.5 -16 5162
JPX日経400先物 34140 -125 143
グロース指数先物 783 -3 339
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3757.5ポイントと前日比16ポイント安、TOPIXの現物終値比は12.88ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59100 -240 2700
日経225mini 59105 -235 57278
TOPIX先物 3757.5 -16 5162
JPX日経400先物 34140 -125 143
グロース指数先物 783 -3 339
東証REIT指数先物 売買不成立
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