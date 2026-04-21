◇MLBドジャース12-3ロッキーズ(日本時間21日、クアーズ・フィールド)

試合前にドジャースの大谷翔平選手がロッキーズの菅野智之投手に深々お辞儀をする様子がありました。

フィールドに姿を見せた大谷選手は、菅野投手のもとへ一目散に駆け寄ります。すると腰を90度に折り、5つ年上の先輩へ深々とお辞儀。礼を尽くす姿に、菅野投手も思わず苦笑いを見せました。3月のWBCでは侍ジャパンとしてともに戦った仲間として、その距離の近さもうかがえる場面でした。

途中、エンゼルス時代に同僚であるモニアク選手も加わり談笑。再び二人きりになると、大谷選手は直立不動で耳を傾けます。野球の世界の“縦社会”を体現するように先輩の話を聞き入ります。最後は握手を交わし、お互いの健闘を誓い合いました。

カード初戦では、大谷選手が菅野投手から2安打を記録。同地区同士の4連戦は2勝2敗で終えました。

菅野投手との交流を終えた大谷選手は、23日のジャイアンツ戦先発へ向けブルペンで30球ほどを投球練習。また、山本由伸投手が22日のジャイアンツ戦に先発予定と発表されています。