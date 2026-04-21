HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、追加メンバーとして合流したRINKAの境遇に重ね、LE SSERAFIMのKAZUHAが自身のデビュー前を振り返る場面があった。

【映像】「足の裏が真っ黒に…」加入当時の美しすぎる18歳のKAZUHA（実際の映像も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。(※全て参加時の年齢）

LE SSERAFIMの最後のメンバーとして合流した経験を持つKAZUHA。3週間遅れて参加したRINKAの苦労を察し、「遅れをとってる分、人の倍以上努力しないとっていう気持ちもありました」と当時の覚悟を明かした。

さらに当時はデビュー曲を先に練習していた状況だと明かすと、指原莉乃は「一緒じゃん！」とRINKAの状況と全く同じであることに驚き。KAZUHAは当時を振り返り、「隔離部屋で一人で裸足で練習してました」「足の裏が真っ黒になるまで練習してましたね」と語り、プロの世界で後れを取り戻すために必要な、凄まじい執念と努力の裏側を伝えていた。