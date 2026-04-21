HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、高い実力を誇る女優でもあるAOIが、仲間であるSAKURAの才能を前に「圧倒的な絶望」を感じ、自身のアイデンティティを見失いかける壮絶な葛藤を明かした。

【映像】殴り書きされた実際の日記（どん底まで落ちた19歳女優の様子も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。(※全て参加時の年齢）

厳しいコーチからも一目置かれているSAKURA。コーチはその魅力を「ある意味超能力」と表現した。同じ未経験同士でここまできたAOIはSAKURAについて「天性のアイドルだと私はすごい思ってて。やっぱ元から持ってる生まれ持った才能っていう、圧倒的な存在には敵わないのがしんどい」と話し、「圧倒的な絶望を感じました」と沈痛な面持ちで語った。

夜、一人でインタビューに答えたAOIは「私には多分、才能がないんですよ。元々そもそも。ただ、（芝居の）経験で成り上がってきたものなだけ」「私には光るものがない」と自己否定を始め、「SAKURAちゃんって純粋なSAKURAじゃないですか。私のAOIって、ただ作ってきたAOIだから。自分を守るために作ってきたAOIなんで。どれが自分か忘れた。本物の自分なんて」と、苦しい心中を吐露。

この独白にスタジオでは「違う違う」「行きすぎてる」「辛い」と肩を落とす。その夜AOIの日記に「胸が痛いくやしい」「自分の表現がわからなくなった」という殴り書きのような一文が。

自信たっぷりだったAOIの辛い姿にスタジオは「AOIちゃん〜」と悲鳴。指原莉乃も「あんなにすごく可愛くて、どんどんメキメキと実力を発揮してるAOIちゃんのような人でも、ああいう風に自信をなくしてしまうって相当な環境」と、その痛切な叫びに胸を痛めた。