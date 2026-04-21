タレントの山口もえ（48）が21日放送の日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（火曜 後9・00）に出演し、忘れてしまって困ったことを明かした。

忘れ物について聞かれた山口は「私はしょっちゅう忘れます」と告白。「生放送のレギュラー番組をやっている時に、生放送をやっている人はその間家にいないっていうことを公表しているようなものだから、空き巣に入られやすいって言われたんですね。それは困る！と思って、家にある大切な物集めて隠そうと思って」と話し始めた。

山口は「冷蔵庫の一番上のところに入れようかなと思ったら、大体みんなそこに通帳とかしまうんですって。だから、泥棒はみんな知っているからそこはダメって。で、タンスの一番右の引き出しのところに入れようかなと思ったら、そこもまず泥棒が初めに見るんですって。ここもダメじゃんと思って」と続けた。

「ソファのすき間とか」隠し場所を探すうちに「どこにしまったか忘れちゃって…。半年くらいかけて見つかったんですけど」と明かした。

どこにしまっていたのかと聞かれると「子供の大切にしているクマのリュックの中に入っていました」と語った山口。だが、お笑いコンビ「アルコ＆ピース」の平子祐希に「今、言っちゃってますけどね。もう使えない」と突っ込まれ、「確かに…」と苦笑していた。