３月末をもって日本テレビを退社しフリーとなった岩田絵里奈アナウンサーが２１日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。フリー後、同番組初出演を果たした。

今回は「タメになる習い事発表会ＳＰ」。

バレエ、そろばん、塾、ピアノ、習字、水泳と経験した習い事を列挙した岩田アナ。「令和の今、そろばんがブームなんですよ」と話し出すと「そろばんって今、振り返ると数字を記憶して、打って、それを計算で処理するみたいな処理能力もあるし、いろんな能力がつく」ときっぱり。

「特に数字とか算数にすごく良くて今でも、めちゃくちゃ生かされてるなと思うのが、ご飯とか行って、すっごくお酒飲む人とまったく飲まない人がいるじゃないですか？ それとかもちゃんと計算して、１人あたりのお金出したりとか」と特技を明かしたところでＭＣの明石家さんまに「楽しくないやろ？ 飲みに行っても」と言われると「お酒飲まないから、計算して考えちゃう」と岩田アナ。

ここで日テレ退社まで「シューイチ」で共演していた中山秀征が「そんな清楚な感じで考えてるみたいなこと言ってますけど、メシ食いに行った時、ぐちゃぐちゃ食いますからね。払ってるのこっちですからね」と暴露。この言葉に爆笑した岩田アナに、さんまは「お前、あれか。人のおごりやと分かったら食えるのか？ 割り勘ならダメだけど」とツッコんでいた。