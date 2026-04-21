女優の羽田美智子（57）が21日、自身のインスタグラムを更新し、めいが結婚したことを報告した。

「愛する姪が結婚しました」と書き出し、茨城県水戸市の「旧水海道小学校本館」の前に立つ新郎新婦のウエディングショットを投稿。

「先祖が建てた建物の前で結婚を報告したいと2人で決めたみたいで、、水戸の茨城県歴史博物館の前でご報告を、、おじいちゃん達喜んでると思います」とつづり、建物を設計・建築した宮大工の羽田甚蔵が“ご先祖”であることを明かした。

旧水海道小学校本館は1881年（明治14年）に完成した擬洋風建築で、八角形の鼓楼が特徴の木造2階建。水海道市（現・常総市）に建てられ、1971年に水戸市の茨城県立歴史館の敷地に移築された。県の文化財に指定されている。手掛けた羽田甚蔵は羽田の高祖父として知られている。

羽田はめいについて「幼い頃から周囲への気配りと優しさを持ち感謝の心で場を明るくする子でした」とつづり、「幸せでいてほしいと心から願いました」と思いを記している。

フォロワーからは「ご先祖様が建てたんですか。素晴らしいです。歴史館の雰囲気、大好きです」「おめでとうございます お幸せに」「ご先祖様が建てた建物が茨城県の歴史博物館になっているなんて。美智子さんも気品があるわけですね」「抜ける様な青空に恵まれて、新郎新婦も旧校舎も素敵」などのコメントが届いている。