「美人すぎ」元モー娘。飯田圭織、ビール片手に野球観戦「ユニが旧バージョンなのでほんとのファンだとわかる」
元モーニング娘。でタレントの飯田圭織さんは4月21日、自身のInstagramを更新。野球観戦をする姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】ビール片手に野球観戦する飯田圭織
ファンからは「かわいいーーー!!」「かおりん美人すぎ」「スタイル良すぎ」「FIGHTERSのユニ､似合ってますね」「ユニが旧バージョンなのでほんとのファンだとわかるね笑」「お子さんたちとの思い出が増えてよかったですね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ビール片手に野球観戦する飯田圭織
「息子もファイターズファンです」飯田さんは「春休みの思い出 念願のエスコンフィールド北海道へ行ってきました！！」と報告し、3枚の写真を投稿。北海道日本ハムファイターズのユニフォームを着用し、ビール片手に観戦する姿です。飯田さんは、北海道で野球観戦をした理由について、「息子の卒業祝いで行きたい場所をエスコンと即答！！」と説明。「私の血を引いて笑息子もファイターズファンです」と明かしています。
「とにかく多忙でおりましたーーー！」19日の投稿では、近況を報告した飯田さん。息子の中学校入学と娘のクラス替えが重なるなど「とにかく多忙でおりましたーーー！」とつづっています。また「子ども達も母も少し慣れてきて、明日からは少し余裕を持って過ごせたらいいなぁ、、と思っています」とも。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)