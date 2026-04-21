Image: Playnix

OSはLinuxベースのPlaynixOS。つまりSteam Deckのデスクトップ版みたいなやつ。

「Playnix Console」のお値段は 1,179ユーロ（約22万円）。ピピッときたよね。これ、Steam派にはなかなかコスパがいいミニゲーミングデスクトップPCなんじゃないかって。

いまメモリもストレージの価格も高騰しているから、ごりっごりのタワー型ゲーミングデスクトップも、ゲーミングノートも上を見上げるくらい高くなっちゃったもんなあ。

スペックだって悪くない。6コアのRyzen（5500 or 5600）に、Radeon RX 9060 XT 16GBがついてくる。メインメモリはDDR4-3200の16GBで、ストレージは512GB SSDだ。おっ、増設用の空きNVMeスロットも1本あるね。

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3Dプリンターで作られた320×247×64mmのケース（PS5よりコンパクト）に、NoctuaとThermalrightの冷却パーツを使っているというのも新世代感あって美味しいところ。

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電源だってRyzen＆Radeonをブンまわせる600Wだ。このサイズで、だよ？

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基本的には、PS5 Proと置き場所を奪い合う据え置きゲーム機として使いたくなりそう。なんてったって導入されているPlaynixOSは、Steamゲーム用に最適化されたOSなんだから。デモを見ると、4K解像度で『サイバーパンク2077』が動いているし、『エルデンリング』も快適に楽しめるみたい。

Game Suspend機能もいいね！ セーブポイントがないシーンでも現在のゲーム状況のままスリープできちゃう。

改めて、コイツのお値段は1179ドル（約18万7000円）。約9000円の8BitDo Ultimate 2コントローラーもついてくるし、ご自宅で本気で遊びたいゲーマーにとっていいラインをついてきた気がする。

Source: Playnix