◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―１中日（２１日・長野）

巨人の平山功太内野手が、７回に逆転の２点適時打を放ってプロ初打点をマークし、お立ち台に上がった。打席を振り返り「左ピッチャーというところでジャイアンツが苦戦しているので、２打席やられて、もう腹くくって切り替えて打席に立ちました」と振り返った。塁上でこぶしを握ったことについては「最高にうれしくて、もうガッツポーズが出ちゃいました」と笑顔を見せた。

今月５日に支配下契約を結び、１０日のヤクルト戦（東京ドーム）ではプロ初安打をマーク。初のお立ち台となったが「めちゃくちゃうれしいんですけど、３打席チャンスあったところで１本しか出なかった。あと２打席もチャンスで打てるように、いい選手になっていけるように頑張ります」と反省を忘れなかった。

今季初の地方球場での主催試合でヒーローに輝き「独立の時でも３軍の時でも（長野に）来たことがあったので、長野県が合っているのかなというのがあります。みなさんの応援がすごく力なったかなと思います」と集まったＧ党に感謝を込めた。