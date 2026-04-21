Aぇ! group、重大発表を予告 アリーナツアー大阪城ホール夜公演のMCを生配信
【モデルプレス＝2026/04/21】Aぇ! groupが、5月3日に開催する「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」大阪城ホール夜公演のMCコーナーを17時45分頃からYouTube生配信することを発表した。
【写真】STARTOアイドル、4thシングル「でこぼこライフ」ジャケット写真
Aぇ! groupがLIVE会場から生配信するのは今回が初めてとなり、詳細は明らかにされていないが、重大発表を予定しているとのこと。リアルタイムでその瞬間を見届けることができる。また、6月17日にはグループで初主演を務める映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」の主題歌である4th Single「でこぼこライフ」をリリースする。（modelpress編集部）
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◆ Aぇ! group、重大発表を予告
Aぇ! groupがLIVE会場から生配信するのは今回が初めてとなり、詳細は明らかにされていないが、重大発表を予定しているとのこと。リアルタイムでその瞬間を見届けることができる。また、6月17日にはグループで初主演を務める映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」の主題歌である4th Single「でこぼこライフ」をリリースする。（modelpress編集部）
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