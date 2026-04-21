「ロッテ７−４オリックス」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが今季３度目の２連勝を飾った。

西川が決勝打を放った。同点の六回、２死一、二塁。カウント１−２と追い込まれながら、外角いっぱいの変化球を右翼線に運んだ。二走・佐藤が生還。ホームを狙った一走・藤原は一度はアウトの判定だったが、リプレー検証の末、覆った。

五回には石川慎が２０２４年５月１８日の日本ハム戦（ゾゾ）以来約２年ぶりとなる本塁打を放った。田嶋の低めの１３８キロの変化球をすくい上がるようにとらえ、左中間に運んだ。「打ったのはツーシームかな。いや、もう打てて良かったです。本当にそれだけ」と２年ぶりの一発を振り返った。

先発のジャクソンは５回５安打４失点。石川の一発で３点のリードをもらった直後の六回、先頭打者に四球を与えると、２者連続適時二塁打を浴びて降板。２番手坂本がシーモアに同点打を浴びて勝敗は付かなかった。

「粘ったピッチングはできたとは思うんだけれどやっぱり六回の先頭を出してしまったのは痛かったし、その後２塁打を打たれて…。あのイニング、やり直すことができるならやり直したい…。本当にそんな気持ちです」とコメントした。