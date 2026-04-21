log youが4月17日、グループの公式TikTokを更新。メンバーの松本玲奈がアイドルグループ・Juice=Juiceの井上玲音と「盛れ！ミ・アモーレ」をアカペラで披露した。

（関連：【画像】log you 松本玲奈、Juice=Juice 井上玲音と「盛れ！ミ・アモーレ」）

log youは、ABEMAの開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』のグランドフィナーレ企画「最強バズりソング歌謡祭」に出演。同番組で共演したJuice=Juiceとのコラボが実現した。

「一緒に盛れ!ミ・アモーレを歌わせていただきました」のコメントとともに、両者でアカペラを披露。最後は綺麗に「盛れ！」と合わせ、見事な生歌を披露したふたり。

松本は自身のXに「なんと、、Juice=Juiceさんの井上玲音さんと一緒に歌わせていただきました れいれいだいすきです！って伝えることもできて幸せな時間だったー本当にありがとうございました」と喜びの感想を投稿している。

コメントでは「やっぱ生歌のアイドルは最高」「歌声もビジュもヤバすぎ」「美声の集まりすぎて耳が幸せすぎる…」との声が集まっている。

（文=本 手）