4月21日の「踊る！さんま御殿!!」にて「タメになる習い事発表会」を放送。人気有名人やオリンピアンらスポーツ選手たちが、その後の人生に役に立っている習い事やエピソードなどを語った。

初登場の川島如恵留（Travis Japan）は、子どものころに英語教室、バレエ、アクロバット、ドラム、殺陣など20個以上の習い事をしていたそう。さらに、勉強系の習い事では、小学生の頃から高校生レベルの勉強をしていたため、「そのおかげで頭の回転が速くなって、IQも高くなったんじゃないかと」と、IQ 130以上の人だけが入れる「MENSA」の会員証を披露。MENSAの会員数が全人口の上位2%と示すグラフがデザインされていることを説明すると、岩井勇気（ハライチ）が「嫌なグラフ」とやっかみ、スタジオ中が爆笑に。

さんまからも「なんでもできると思い過ぎている」とツッコまれると、「最近大人の習い事を始めました」と、宅建士をはじめ、国内旅行業務取扱管理者、一級小型船舶操縦士免許、小型移動式クレーン、第二種電気工事士など、20以上の資格や免許を取得したことを報告。これにはさんまも「やばい！こいつすごい！」と絶賛。「いつ（Travis Japanを）辞めてもええと思ってるのか」とイジられると、逆に「Travis Japanランドを作りたいんです」と宣言。練習として土地を購入し、整地も自分でやっていることを説明。「人生一回なんですよ」と全部自分でやりたいという熱意を示す。さらに、さんまから「あとは何の免許が足らんねん」と聞かれると、「大型一種と二種も欲しい」と告白。「Travis Japanランドまで来てもらうのに時間かかるので、僕がバスを運転して」と、完成後のことも考えている様子。しかし、そんな川島の行動についてTravis Japanのメンバーからは、「最近ちょっと頭がおかしいと思われ始めている」という不安も口にしていた。