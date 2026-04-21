「Travis Japan」川島如恵留（31）が、21日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、資格取得について語った。

この日のテーマは「タメになる習い事発表会」。出演者たちが、過去に習った習い事に関する思い出話を披露した。

川島は「大人の習い事を今、やっているんですよ。資格取得です」と説明。「小さい時って、親にやらされていたりとか、義務としての勉強だったじゃないですか？大人になってからの勉強って、権利の勉強なんですよ」と続けた。

番組では、川島が取得した資格、免許の一覧が示された。難関資格の一つと言われる宅地建物取引士（宅建）をはじめ、MENSA会員、国内旅行業務取扱管理者、総合旅行業務取扱管理者、HSK4級、秘書技能検定3級、くわ検定4級、一級小型船舶操縦士免許、特殊小型船舶操縦士免許、玉掛け技能講習修了、刈払機取扱作業者安全衛生教育修了、丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育修了、第二種電気工事士、大型特殊免許限定解除と列挙。また車両等建設機械（整地、運搬、積込み用および掘削用）、小型移動式クレーン、高所作業車・不整地運搬車に関しては、運転技能講習を修了。収録後にはフォークリフト運転技能講習も修了したという。

実生活とは遠そうな、マニアックな資格も並んだ。MC明石家さんまからは、「これ、ほとんど役に立たんやんか？」といじられた。川島は頭をかきつつも、「Travis Japanランドを、いつか作りたいんです」とまさかの夢を告白。「土地を買って、やりたくて。今はそれの練習として、キャンプ場を買いまして。そこの整地をするためにショベルカーの免許が欲しかったんです」。番組では、作業着にヘルメット姿の川島が、ショベルカーで整地する画像が紹介された。

さんまは「始まっているのか、準備が」と目を見開いてびっくり。川島は「準備しています。いつか自分たちで小屋を建てたりとかやる時に、その小屋に電気を通したいじゃないですか？木造家屋みたいなのを作った時に、電気を通したいから、第二種電気工事士を取ったりとかして」と説明した。

さんまからは「頼んだらええやないか。全部やりたいのか？」と問われた。川島は「全部やりたいです！人生、1回なんですよ」と力を込めていた。