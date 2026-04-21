Aぇ! group、5・3大阪夜公演MCコーナーのYouTube生配信が決定 重大発表を予告
4人組グループ・Aぇ! groupが、5月3日に開催する『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』の大阪城ホール夜公演のMCコーナーを、午後5時45分頃からYouTubeで生配信することを発表した。
【画像】メンバーが飛び出してきそう…Aぇ! group『でこぼこライフ』通常盤ジャケット
Aぇ! groupがLIVE会場から生配信するのは今回が初めて。詳細は明らかにされていないが、重大発表を予定しているという。
なおAぇ! groupは、6月17日にグループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌である4thシングル「でこぼこライフ」をリリースすることが決まっている。
【画像】メンバーが飛び出してきそう…Aぇ! group『でこぼこライフ』通常盤ジャケット
Aぇ! groupがLIVE会場から生配信するのは今回が初めて。詳細は明らかにされていないが、重大発表を予定しているという。
なおAぇ! groupは、6月17日にグループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌である4thシングル「でこぼこライフ」をリリースすることが決まっている。