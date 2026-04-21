21日8時40分ごろ、大分県にある陸上自衛隊日出生台演習場にて「戦車が暴発した」と通報があり、この事故により男性隊員3人が死亡、女性隊員1人が負傷した。

報道によるとこの日、日出生台演習場では陸上自衛隊西部方面戦車隊が射撃訓練を行っており、施設内にあった10式戦車の砲弾が破裂したという。ほかにも怪我人が多数出ているという報道もあり、自衛隊では情報の収集および事故の原因について調査を進めている。

自衛隊の射撃訓練での事故、特に戦車が原因の事故は国内では珍しく、ネットでは死亡した隊員の冥福を祈ると共に負傷者の安否が心配されている。また、ネットでは事故が発生したタイミングについてもさまざまな声が相次いでいる。

事故が発生した21日は、第二次高市内閣の閣議にて、防衛装備品の輸出ルールの緩和が決定。これまでの非戦闘目的を限定とした「5類型」を撤廃し、殺傷能力のある武器の輸出を原則容認し、防衛産業の強化を目指すことが発表された。

そのようなタイミングでもあったため、ネットでは「なんというタイミングでの事故なんだ」「何かの暗示なのか」「この事故が発生しているのにルール緩和して大丈夫なの？」といった声が相次いでいた。

むろん、今回の日出生台演習場での事故と「5類型」撤廃は直接的なつながりはないが、「何かを暗示させる」という声は多く、ネットでは不安の声が相次いでいるようだ。