「私たちケツコンしましたって感じ」はいだしょうこ、イケメンとの2ショット公開「可愛さに目が釘づけ」
歌手でタレントのはいだしょうこさんは4月20日、自身のInstagramを更新。ライブの思い出を振り返り、格好いい男性とのツーショットを公開しました。
【写真】はいだしょうこがイケメンと結婚？
はいださんは「今回のお衣装は、前半が黒。後半はピンクでした どちらもいつもはあまり着ないデザインだったから、新鮮でした」と、衣装について言及。「やっぱり、ドレスってかわいいからすきだな」と喜びをつづっています。
コメントでは「最初の写真、私たちケツコンしましたって感じっすね」「桜色のドレスで登場された瞬間、この世のものとは思えない程の美しさに息をのんでしまいました。やられた〜！」「大爆笑あり、涙あり、心温まる素敵なライブでした」「美しい」「黒髪セミロング×黒いタイトドレス、見たことなさすぎて可愛さに目が釘づけでした」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】はいだしょうこがイケメンと結婚？
「この世のものとは思えない程の美しさ」はいださんは「コットンクラブ『はいだしょうこバースデーライブ2026』舞台おもひで写真」とつづり、19枚の写真を投稿。オフショットと思われるものや、ステージ上の様子などが見られます。また、薄いピンクのフェザードレスを着たはいださんと、ボーカルグループ・LE VELVETSの日野真一郎さんのツーショットはお似合いで、特に1枚目の写真は、まるで結婚報告のようです。
コメントでは「最初の写真、私たちケツコンしましたって感じっすね」「桜色のドレスで登場された瞬間、この世のものとは思えない程の美しさに息をのんでしまいました。やられた〜！」「大爆笑あり、涙あり、心温まる素敵なライブでした」「美しい」「黒髪セミロング×黒いタイトドレス、見たことなさすぎて可愛さに目が釘づけでした」と、絶賛の声が寄せられました。
オフショットはほかにも！18日に行われたライブの前日と翌日にも、オフショットを公開していたはいださん。出演者たちとの集合ショットなどが見られ、楽しそうな様子が伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)