中日は２１日の巨人戦（長野）に１―２で敗れて今季２度目の５連敗。借金は今季最多の１２となった。

中日は４回二死から田中、金丸の連打と大島の四球で満塁のチャンス。ここで「打ったボールはストレートだと思います。追い込まれていたのでなんとかしようと必死でした」という石伊が左前適時打を放ち１点を先制した。

中日先発・金丸夢斗投手（２３）は立ち上がりから威力のあるストレートとキレのある変化球で巨人打線を圧倒。３回に２つの内野安打で無死一、二塁のピンチを迎えたが松本を投ゴロ、キャベッジを空振り三振、増田を遊ゴロに仕留めてピンチを脱出した。

だが金丸は７回に味方守備陣に足を引っ張られた。先頭の大城を一ゴロに打ち取りながらボスラーの悪送球で無死一塁。続く小浜の遊ゴロを今度は村松が一塁へ悪送球（記録は遊撃内野安打と悪送球）して無死二、三塁と絶体絶命のピンチに。内野が前進守備となったところで平山の打球は遊撃右を抜ける２点適時打となり１―２と逆転を許した。今季２敗目を喫した金丸は「悔しいです…」とコメントを残した。

中日は巨人を上回る１１安打を放ちながら石伊のタイムリーによる１点だけ。２０試合を消化して４勝１６敗。勝率はついに２割となった。