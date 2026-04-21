◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―１中日（２１日・長野）

気温１２度。ベンチ内では季節外れのストーブが稼働した長野で、巨人が熱い逆転勝利を収めた。０−１の７回にドラフト５位・小浜のプロ初安打などでチャンスをつくり、平山がプロ初打点となる逆転２点打を放って試合を決めた。

最下位・中日との２連戦。確実に星を稼ぎたい巨人は試合前にアクシデントに見舞われた。不動の遊撃手で打線の軸でもある泉口にフリー打撃の打球が直撃。流血して担架に乗せられ、救急車で病院に搬送された。

長野市内の病院で検査の結果、診断は「脳しんとう、顔面打撲、口腔内裂創」。脳しんとう特例で出場選手登録を抹消され、急きょ２軍から石塚が合流した。遊撃は、この日初昇格したルーキー小浜がスタメン出場。泉口に代わる３番には打撃好調の増田陸を起用した。

“柱”を欠いた打線は、なかなかつながらない。中日先発の金丸から２回１死、大城が三塁打。相手守備が飛球を見失うラッキーな形で好機をもらったが、小浜が三振、７番の平山は遊ゴロに倒れ、先制点を逃した。

３回には、則本のプロ１４年目で初となる安打（三塁バント安打）などで無死一、二塁の絶好機を作ったが、１番・松本がバント失敗。２番・キャベッジ、増田陸も凡退して大きなチャンスを逃した。

移籍後初勝利を目指す則本は、毎回走者を背負いながら気迫を前面に出してゲームメイクした。２、３回と２死一、三塁のピンチを脱出。４回２死満塁から石伊に先制の左前安打を献上したが、最少失点で切り抜け、１０安打を浴びながら５回１失点と粘った。打線の援護なく巨人初勝利はお預けとなったが、役目を果たした。

巨人は６回以降、リリーフ陣が無失点でつなぎ１点差をキープした。則本とブルペンの奮闘に打線が応え、金丸を攻略したのは７回だ。大城が一塁・ボスラーの失策で出塁すると、すかさず代走・宇都宮を起用。続く小浜の打席でバスターエンドランを仕掛け、遊撃内野安打と悪送球で無死二、三塁とした。

ここで７番で起用されていた平山が前進守備の二遊間を破り、会心の逆転２点打。ドラフト５位・小浜のプロ初安打から、支配下昇格したばかりの平山のプロ初打点と若手が躍動し、試合をひっくり返した。

８、９回は大勢、マルティネスが無失点締め。巨人は連敗を２で止めて貯金を２とし、長野オリンピックスタジアムでは５連勝とした。