パーフェクトワンフォーカス新作クレンジングバームでニキビ＆毛穴悩みケア♡

毛穴やニキビ悩みを抱えがちな20代～30代の女性に嬉しい新作が登場♡「パーフェクトワンフォーカス」から、繰り返すニキビや皮脂トラブルに寄り添うクレンジングバームが発売されます。洗うたびにすっきりとした肌へ導きながら、うるおいもキープできるのが魅力。毎日のクレンジング時間を、心地よいスキンケアタイムに変えてくれる注目アイテムです♪

ニキビ・毛穴汚れをしっかりオフ

「パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム カーミング」は、ニキビの原因となる角栓や皮脂汚れにアプローチ。

角栓・皮脂洗浄成分※2が毛穴の詰まりをすっきり落とし、純アゼライン酸※4をシリーズ最高濃度で配合しています。

さらに微粒子のグリーンクレイ※8や皮脂セレクト吸着成分※3が余分な皮脂をオフし、なめらかな肌へ。ノンコメドジェニックテスト済み※9で、ニキビを防ぎたい方にも心強い処方です。

Cure新作で毛穴悩みにアプローチ♡水光肌へ導くアクアジェルミルク登場

うるおい守るスキンケア処方

高濃度CICA※5をはじめとする14種類の肌荒れ防止成分※6が肌コンディションを整え、健やかな状態へ導きます。

さらに集中保湿コラーゲン※7やナイアシンアミド※10など18種の保湿成分が角質層まで浸透し、水分バランスをサポート。

乾燥による皮脂トラブルにも着目し、ニキビができにくい肌環境へ整えます。外部刺激から守る甘草フラボノイド※11も配合され、ゆらぎがちな肌にも嬉しい設計です。

ライムとオレンジの精油100％のフレッシュな香りが広がり、クレンジングタイムを癒しの時間にしてくれます♪まつ毛エクステにも対応※12なのも嬉しいポイントです。

やさしい使い心地と時短ケア

とろけるバームが肌の上でなめらかに広がり、摩擦を抑えながらメイクや汚れをオフ。アルコールフリーで肌荒れ時にも使いやすく、W洗顔不要で時短ケアが叶います。

さらに乳化不要のスピードクリア処方で、忙しい日でも手軽に使用可能。

※1 パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバームシリーズ累計販売実績2021年9月～2026年3月 ※2 ラウリン酸ポリグリセリル－１０（界面活性剤） ※3 ヒドロキシアパタイト（滑沢剤） ※4 アゼライン酸（ＰＨ調整剤） ※5 ツボクサエキス（皮膚コンディショニング剤） ※6 グリチルレチン酸ステアリル、パンテノール、ミリスチル３－グリセリルアスコルビン酸、（アスコルビル／トコフェリル）リン酸Ｋ、ジカプリル酸ピリドキシン、ナイアシンアミド、ドクダミエキス、ツボクサエキス、ポリリシン、ヤナギラン花／葉／茎エキス（皮膚コンディショニング剤）、レモングラス葉／茎エキス、カンゾウ根エキス、サピンヅストリホリアツス果実エキス、加水分解コラーゲン（保湿剤） ※7 水溶性コラーゲン、ヒドロキシプロリン、アセチルヒドロキシプロリン（保湿成分） ※8 イライト（吸着剤） ※9 すべての方にニキビのもとができないわけではありません ※10 皮膚コンディショニング剤 ※11 カンゾウ根エキス（保湿成分） ※12 一般的なグルー（シアノアクリレート系の成分）をご使用の場合はお使いいただけます。（外部機関による試験実施済み）

毎日のクレンジングをアップデート

「パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム カーミング」は、毛穴・皮脂・ニキビ悩みにトータルでアプローチできる優秀アイテム♡75gで税込2,970円と手に取りやすい価格も魅力です。

2026年5月1日（金）より公式オンラインショップや各種モールで先行販売、6月1日（月）より全国発売。毎日のクレンジングを見直して、ゆらぎにくいなめらか肌を目指してみてはいかがでしょうか♪