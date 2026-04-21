35年前の出来事をNIBのアーカイブ映像と新聞の紙面で振り返る「プレイバック長崎」。

NIBの開局35周年に合わせて誕生したNIBニュースevery.の新しいコーナーです。

今回は35年前の1991年4月20日、読売新聞の朝刊の記事です。

見出しには「ゴ大統領夫妻 ようこそ」と書かれています。

当時の旧ソ連のゴルバチョフ大統領が、初めて長崎を訪れました。

1991年4月19日。

長崎空港に特別機が降り立ち、旧ソ連のゴルバチョフ大統領が長崎入りしました。

当時の核兵器保有国のトップとしては初めて、被爆地・ナガサキを訪れ、平和公園で原爆犠牲者に花を手向けました。

また幕末から明治にかけて長崎で亡くなった、ロシア兵らが眠る長崎市のロシア人墓地も訪問していました。

ゴルバチョフ大統領は、2022年に亡くなりましたが、長崎訪問時に対面した人に当時の印象などを聞きました。

ゴルバチョフ大統領が訪れた、ロシア人墓地を管理する長崎市曙町の悟真寺。

現在住職を務める木津 章史さん(75)は、35年前の当時、ゴルバチョフ大統領と握手を交わし、優しい人柄を感じたといいます。

（悟真寺 木津 章史住職）

「ここ(道路)で待っていたら、スパシーバ(＝ロシア語で“ありがとう”)、スパシーバと握手した。大きな心を持った人だと(思った)。

世界のニュースに出ている時の雰囲気と、全然違う優しい人柄を持っている立派な人だった」

写真を見ながら当時を懐かしんだ、木津住職。

特に印象に残っているのは、ロシア人墓地にほおずりをしながら涙を流した、ゴルバチョフ大統領の姿です。

（悟真寺 木津 章史住職）

「墓にほおずりまでして、それほど気にしていて。安心したことが本当の喜びだったんでしょうね。

歴代住職が守ってきて、それが世界の平和のかけ橋になっていくことを感じながら、守っていかなければいけない」

悟真寺には35年が経った今でも、ゴルバチョフ大統領が訪れたことを知っている参拝客がいるそうで、影響力の強さを感じます。

改めて新聞の記事を見ますと、被爆者の「これを機に、大統領が核廃絶への努力をしてくれるのでは」という期待の声が紹介されています。

あれから35年が経ちましたが、ロシアは現在も世界で最も多くの核兵器を保有しているとされています。

さらにロシアによるウクライナ侵攻や、アメリカなどによるイランへの攻撃など、国際情勢の混乱が続く中、被爆者の悲願への道筋はますます不透明となっています。