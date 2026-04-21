◇セ・リーグ 巨人2―1中日（2026年4月21日 長野）

巨人は最下位の中日相手に逆転勝ち。今季初の3連敗を阻止して貯金2とした。長野では2013年から5連勝。

0―1で迎えた7回、先頭の大城が敵失で出塁し、代走に宇都宮。プロ初出場初先発だったドラフト5位新人・小浜のプロ初安打に敵失も重なって無死二、三塁とチャンスを広げると、育成出身の3年目・平山が中前にプロ初打点となる2点適時打を放ち、これが決勝点となった。

楽天から今季FA加入した則本は5回で10安打を打たれながら1失点と粘投したが、打線の援護に恵まれず。3度目のマウンドも移籍後初勝利とはならなかった。

その一方で、3回の送りバントが三塁ベースに当たる内野安打となり、プロ14年目、42打席目でプロ初安打をマークしている。

則本が5回1失点で降板後は赤星、中川が無失点投球。7回に逆転したあとは8回を大勢、9回をマルティネスが抑えて勝ち切った。中川は2025年9月13日の阪神戦（東京D）以来220日ぶりとなる今季初勝利。

試合前の練習中に不動の3番・泉口が顔面に打球を受けて救急搬送され、出場選手登録抹消となるアクシデント。若いメンバーを中心に臨んだが、その若い力もあって勝利をものにしている。