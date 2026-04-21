Mrs. GREEN APPLE『CEREMONY』、全出演者解禁 超とき宣＆ORANGE RANGE＆上白石萌音ら【出演者一覧】
ロックバンド・Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が立ち上げた新しいエンターテインメントメディア「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」の2026年出演者全ラインナップが発表された。
【画像】『CEREMONY』豪華出演者一覧
先週末、MUFGスタジアム（国立競技場）でスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』をスタートさせた、Mrs. GREEN APPLE。
ミセスが昨年立ち上げた新しいエンタテインメントメディアの第2弾として6月10日・11日にKアリーナ横浜で開催することが発表されている、「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」の出演者全ラインナップが発表された。
初日の出演者は、Mrs. GREEN APPLE、AI、asmi、超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER。11日の出演者はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWSで、国もジャンルも多種多様な全12アーティストを、ホストであるミセスが招聘する。
同時にMrs. GREEN APPLE OFFICIAL FAN CLUB会員「Ringo Jam」会員限定チケット最速先行受付（全会員対象）が始まった。
『CEREMONY』は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショー。「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとして立ち上げた。2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS
【画像】『CEREMONY』豪華出演者一覧
先週末、MUFGスタジアム（国立競技場）でスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜』をスタートさせた、Mrs. GREEN APPLE。
初日の出演者は、Mrs. GREEN APPLE、AI、asmi、超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER。11日の出演者はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWSで、国もジャンルも多種多様な全12アーティストを、ホストであるミセスが招聘する。
同時にMrs. GREEN APPLE OFFICIAL FAN CLUB会員「Ringo Jam」会員限定チケット最速先行受付（全会員対象）が始まった。
『CEREMONY』は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショー。「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとして立ち上げた。2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS