姶良市で鹿児島県内初の女性首長が誕生するなど政治分野で女性の進出が進んでいる一方で、県内には女性議員がいない議会が5つあります。

このうちの一つ、長島町で今月、町議選が行われました。たった一人立候補した女性に密着しました。

「（女性議員）ゼロ議会の長島町の方が立候補予定です」

女性の政治参画を促すイベントに、選挙に初挑戦する女性の姿がありました。

（米世智美さん）「女性の目線がなぜ必要か。それがどこまで広がっていくのか分からない」

40年ぶりに地元に戻り…町の将来を話し合う場に女性がいないことに危機感

長島町議選への立候補を控えた米世智美さん(56)です。40年ぶりに地元に戻り女性議員がいなかったふるさとで、選挙に出る決断をしました。

（米世智美さん）「ここは私が卒業した川床中学校。あの当時から全く変わっていない」

長島町は養殖ブリなど1次産業が盛んですが人口は1万人を割り込んでいて、島にある4つの中学校は1校に統合される見通しです。

米世さんは15歳の時、高校進学と同時に島を離れ東京で会社を経営してきましたが、町の将来を話し合う場に女性がいないことに危機感を持ったと言います。

（米世智美さん）「いろんな集会でも女性が後ろの方に座ることがあり、役員は男性が多く占めている。長島に戻ってきたときに（議員が）ゼロだと改めて感じた」

自作の選挙用チラシ 掲げたテーマは「女性の声を町政へ」

（米世智美さん）「こういうのを作っています。こんな感じで」

自作の選挙用チラシに掲げたテーマは、「女性の声を町政へ」。子育て支援や地域経済の活性化などを訴えます。

（米世智美さん）「（状況を）打破するのはよそ者。私はよそ者であり地元感もある。まちにとっての手助けになれるかな」

（夫 哲浩さん）「大変かなと思ったが、女性議員が誰もいないので、やらないといけないことかなと背中を押したつもり」

女性は米世さんだけ。「女性議員を100人にする会」も応援に

（米世智美さん）「おはようございます」

選挙戦初日。届け出たのは定数14に対して16人。女性は米世さんだけでした。

まずはチラシに証紙を貼ります。「女性議員を100人にする会」も応援に来ました。

（米世智美さん）「議員さんなので選挙の苦労が分かっている。いるだけで心強い」

（女性議員を100人にする会 平神純子さん）「（去年）100人にはなった。次なる目標はゼロ議会をなくすこと」

街頭活動に出発。「誰でも立候補できる選挙にしていきたい」

いよいよ街頭活動に出発です。

（米世智美さん）「女性の声を町政へ。長島を前へ。長島町議会議員候補、米世智美です。長島を前へ進めます」

（夫 哲浩さん）「ぎこちないね」

ポスターは、選挙カーで回りながら貼ります。しかし…。

「誰でも立候補できる選挙にしていきたい」。地縁や血縁に頼らず、原則、夫婦2人で活動するのが、米世さん夫婦の方針です。

選挙戦最終日。手ごたえがあったよう…

選挙戦最終日。この日も2人で回っていました。

マイクでの訴えも調子が上がってきました。

（町民）「女性がいた方が良い。2人ぐらい」

（町民）「世の中は変わってきているから、女性の意見も反映された方が良い」

初めての選挙戦。手ごたえがあったようです。

投開票日。町民の評価がどう表れるのか

（米世智美さん）「あと1日あってもよかったと思う。町民の評価がどう表れるのかだから、そこは（結果を）楽しみに待っている」

投開票日。当選を一緒に祝おうと、集落の知り合いが集まりました。

（近所の住民）「女性が元気を出した。長島の。智美さんが出たから」

哲浩さんが開票所に向かい、状況を伝える役目です。

（米世智美さん）「進ちょく状況26.27%。みんな100票です。胃がちぎれそうと（メッセージが）来たよ」

そして午後9時半過ぎ…「私落ちたかも知れない」

そして午後9時半過ぎ…。

（米世智美さん）「私落ちたかも知れない。（開票率）99．26%だから私落ちてる」

結果は落選。初めての挑戦が終わりました。

女性が出ないといけないという意見はあった

（米世智美さん）「やっぱり男の人たちの方が政治は強かろうというのはあると思う」

（支援者）「いや。地縁、血縁」

（米世智美さん）「届かなかったのは残念。やっぱり女性が出ないといけないという意見はとてもあったので、女性が議会にいなくてはいけないことを町民が意識してもらえる活動はやりたい」

長島町での初の女性議員の誕生は、持ち越されました。

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