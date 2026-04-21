ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米小売売上高（3月）

予想 1.4% 前回 0.6%（前月比)

予想 1.4% 前回 0.5%（自動車除くコア・前月比)



23:00

米中古住宅販売成約指数（3月）

予想 0.0% 前回 1.8%（前月比)

予想 N/A 前回 -0.6%（前年比)



米企業在庫（2月）

予想 0.3% 前回 -0.1%（前月比)



米上院銀行委員会、ウォーシュ次期FRB議長指名公聴会



22日

1:15

テュディン・スイス中銀理事、会議出席



3:30

ウォラーFRB理事、ブルッキングス研究所主催会議出席（質疑応答あり）



EU外相理事会

米国イラン停戦期限（※トランプ米大統領は22日期限と主張）



※予定は変更されることがあります。

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