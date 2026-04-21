ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米小売売上高（3月）
予想 1.4% 前回 0.6%（前月比)
予想 1.4% 前回 0.5%（自動車除くコア・前月比)
23:00
米中古住宅販売成約指数（3月）
予想 0.0% 前回 1.8%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.6%（前年比)
米企業在庫（2月）
予想 0.3% 前回 -0.1%（前月比)
米上院銀行委員会、ウォーシュ次期FRB議長指名公聴会
22日
1:15
テュディン・スイス中銀理事、会議出席
3:30
ウォラーFRB理事、ブルッキングス研究所主催会議出席（質疑応答あり）
EU外相理事会
米国イラン停戦期限（※トランプ米大統領は22日期限と主張）
※予定は変更されることがあります。
米小売売上高（3月）
予想 1.4% 前回 0.6%（前月比)
予想 1.4% 前回 0.5%（自動車除くコア・前月比)
23:00
米中古住宅販売成約指数（3月）
予想 0.0% 前回 1.8%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.6%（前年比)
米企業在庫（2月）
予想 0.3% 前回 -0.1%（前月比)
米上院銀行委員会、ウォーシュ次期FRB議長指名公聴会
22日
1:15
テュディン・スイス中銀理事、会議出席
3:30
ウォラーFRB理事、ブルッキングス研究所主催会議出席（質疑応答あり）
EU外相理事会
米国イラン停戦期限（※トランプ米大統領は22日期限と主張）
※予定は変更されることがあります。