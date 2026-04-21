21:30
米小売売上高（3月）
予想　1.4%　前回　0.6%（前月比)
予想　1.4%　前回　0.5%（自動車除くコア・前月比)

23:00
米中古住宅販売成約指数（3月）
予想　0.0%　前回　1.8%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.6%（前年比)

米企業在庫（2月）
予想　0.3%　前回　-0.1%（前月比)

米上院銀行委員会、ウォーシュ次期FRB議長指名公聴会

22日
1:15　
テュディン・スイス中銀理事、会議出席

3:30　
ウォラーFRB理事、ブルッキングス研究所主催会議出席（質疑応答あり）

EU外相理事会
米国イラン停戦期限（※トランプ米大統領は22日期限と主張）

※予定は変更されることがあります。