21日午前、阿賀野川の点検作業をしていた小型船が橋脚に衝突して転覆し、乗員3人が川に投げ出される事故がありました。



2人は川の中州に流れ着き無事に救助されましたが、流された60代の男性が死亡しました。



カメラが捉えたのは県の消防防災ヘリコプターで救助される人の姿‥‥‥



＜記者リポート＞

「いま川から救助されたのでしょうか、消防のヘリに1人吊り上げられていく様子が見えます」





事故があったのは阿賀野市新保付近を流れる阿賀野川です。＜記者リポート＞「こちらを流れます阿賀野川で3人を乗せた小型ボートが転覆したとみられています」警察と消防によると21日午前11時半ごろ、「船が転覆して乗員が川に流された」と船の運航会社から消防に通報がありました。事故が起きた船は阿賀野川河川事務所が運航業務を委託し、定期的に阿賀野川の点検を行っていた会社の小型船でした。当時、船にはこの会社の30代の男性1人と、川の巡視業務を担っていた別の会社の60代の男性2人が乗っていましたが、午前11時15分ごろ船が突然阿賀野川橋の橋脚に衝突し、転覆。3人が川に投げ出されたということです。こちらは事故が起きた付近の地図です。運航業務を担っていた会社によると、船は午前8時ごろ新潟市江南区地内の、阿賀野川の下流にある会社を出発。点検作業を行っていましたが、何らかの原因で阿賀野川橋の橋脚に衝突したとみられています。川に転落した乗員3人のうち、30代の男性と60代の男性は、自力で泳いで中州に流れ着き、午後1時すぎに救助。ケガはありませんでした。しかし五泉市の大野亨さん（63）は午後1時すぎに川に浮かんでいるのが見つかりましたが、およそ1時間後に搬送先の病院で死亡が確認されました。運航会社が最後に点検した際も異常は見られなかったという小型船。警察と河川事務所が事故の詳しい経緯を調べています。