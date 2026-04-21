EXILE、結成25周年の集大成ライブが開催決定！「あなたと刻む、未来へ続く物語」

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EXILEの結成25周年となる集大成ライブ『”EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE” ～LDH PERFECT YEAR 2026～』が開催されることが、4月21日に東京ドームで行われたライブにて発表された。

■これまでの歩みを凝縮した“ベストライブ”

『”EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE” ～LDH PERFECT YEAR 2026～』は、11月14日、15日に埼玉・ベルーナドーム、12月5日、6日に大阪・京セラドーム大阪で開催。これまでの歩みを凝縮した“ベストライブ”として展開される。

ライブには、ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、NAOKI、SEKAI、TAIKIに加え、オリジナルメンバーのMATSU、USA（※「U」はウムラウト付きが正式表記）、MAKIDAIも参戦することが決定。

東京ドーム公演（4月21日）に引き続き、6年に1度の祭典『LDH PERFECT YEAR』とEXILEデビュー25周年を記念したライブに期待が高まる。

2001年の始動以来、数々のヒット曲とライブパフォーマンスでシーンを牽引してきたEXILE。果てしない夢を追いかけ、時代の変化を乗り越えながら歩み続けてきたその軌跡は、歓声や涙、出会いと別れを経て、ファンとともに積み重ねられてきた。

発表となったベストライブでは、“あなたとEXILEの25年”がひとつに重なり合う、アニバーサリーイヤーを象徴するステージとなり、その歴史を体現するとともに、その先の未来へと続くあらたな物語の幕開けを感じさせる内容となる予定だ。

チケットは、5月8日より各OFFICIAL FAN CLUBにて先行抽選予約が開始。25年の歩みを凝縮したステージとなる当公演。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

■EXILEからのメッセージ

■ライブ情報

『EXILE 25th ANNIVERSARY BEST LIVE ～LDH PERFECT YEAR 2026～』

11/14（土）埼玉・ベルーナドーム

11/15（日）埼玉・ベルーナドーム

12/05（土）大阪・京セラドーム大阪

12/06（日）大阪・京セラドーム大阪

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

DVD＆Blu-ray『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』

2026.05.20 ON SALE

ALBUM『24karats GOLDEN BEST』

■関連リンク

EXILE OFFICIAL SITE

https://exile.jp/