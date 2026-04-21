タレント・たかまつなな（32）が21日にX（旧ツイッター）を更新し「【株式会社 笑下村塾 の設立から10年。今、大きな危機がやってきました】」と報告した。

たかまつは「今からちょうど10年前の4月21日、私は株式会社 笑下村塾を設立しました」といい「おかげさまで、昨年度は、事業規模が1億円を超え黒字になりました。もっともっと大きな規模の会社やNPOはたくさんあると思いますが、若者の政治参加という分野に特化した中では、かなり頑張ったと思います。応援してくださった方々本当にありがとうございます」と報告。

その一方で「今年、一番大きな契約がなくなり、事業を縮小に踏み込まざるを得ない状況となってしまいました。多角的な事業構造を作れなかったことや、私の経営力不足で本当に悔しいです」とも。

「なんとか活動を続けるため、マンスリーサポーター100人を目指すキャンペーンを始めました。すでに4名の方が支援してくださっています。ありがとうございます。残り96人。月々のご支援で、笑下村塾の『続けられる基盤』を一緒につくっていただけませんか。ぜひこちらから、登録してご支援いただけますと幸いです。いいね！やシェアなどの拡散も大変ありがたいです」と呼びかけていた。