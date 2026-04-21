「広島２−１ヤクルト」（２１日、マツダスタジアム）

広島が首位・ヤクルトとの接戦を制し、連敗を「３」で止めた。

先発の森下は７回４安打１失点で２勝目をマークした。ストライク先行の投球が光った。五回まではわずか被安打１。２点リードの六回にオスナの適時二塁打で１点を返されるも、なおも２死一、三塁のピンチで赤羽を三ゴロに打ち取り、リードを守った。球数は今季最多の１０６球。期待に応える熱投でマウンドを降りた。八回はハーンがつなぎ、九回は中崎が３者三振で締めた。

打線は入れ替えが功を奏した。今季初めてファビアンとモンテロがベンチスタート。代わりに起用されたベテランが輝きを放った。０−０で迎えた四回１死一、二塁で秋山が相手先発・吉村から右前適時打を放ち先制に成功。続く今季初スタメンの野間が右犠飛を放ち、２点目を奪った。

試合後、新井監督は四回の攻撃について「チャンスでベテラン２人が、ともに追い込まれながら粘っていい仕事をしてくれたと思います」と称賛。継投で逃げ切ったリリーフ陣についても「２人ともいいピッチングだったと思いますね」と評価した。