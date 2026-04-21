Image: Anthropic

一般公開できない超高性能モデルOpus Mythos Previewの発表から10日もたっていないのに、Opus 4.7をリリースしてくるとは。Anthropic（アンソロピック）、攻めてるな…。

Anthropicは16日、新モデルClaude Opus 4.7をリリースしました。ユーザーがOpus 4.6のすごさを味わっている真っ最中にたたみかけてくるあたり、勢いが止まりません。

同社は、Opus 4.6から｢顕著な改善｣が見られるとしています。ただし、リリースするには危険すぎるOpus Mythos Previewと比べると、｢幅広い能力では劣る｣とのこと。化け物と比べちゃいかんと思うよ。

得意技に磨きをかけた最新モデル

Opus 4.7は、Anthropicのモデルがもともと得意だった部分をガッツリ伸ばしてきた感じ。コーディング、エンジニアリング、複数の手順を踏む作業をこなす性能が飛躍的に向上しているそう。

同社は、｢難易度の高い作業において、より徹底的かつ一貫性があり、専門的な知識を要する業務全般で、より優れた結果をもたらします｣と主張しています。

見せてもらおうか、ベンチマークテストの結果とやらを

新モデルがリリースされるときにお決まりのベンチマークテストの結果も公表されています（下の画像を参照）。

Opus 4.7は、一般公開されているAIモデルのなかで、｢エージェント型コーディング（AIが自分で考えてコードを書く作業）｣の首位に返り咲いたそう。

複雑なエンジニアリングのタスクを処理する能力を測る定番のテストであるSWE-bench Proで64.3%、SWE-bench Verifiedで87.6％のスコアを記録。Opus 4.6から格段に性能アップしたうえに、ほかの主要モデルを大きく上回っています。

さらに、自律的なコンピュータ利用（OSを自律的に操作してタスクを完了させる能力）や、大学院レベルの推論などで、Opus 4.6の記録を上回りました。

Image: Anthropic

サイバーセキュリティはちょっと後退

興味深いのが、サイバーセキュリティの脆弱（ぜいじゃく）性再現だけは、Opus 4.6よりもスコアが低くなっているところ。Opus 4.7が73.1%で、Opus 4.6は73.8%でした。

Anthropicによると、新モデルには｢禁止されている、あるいはサイバーセキュリティ上のリスクが高い使い方を示唆するリクエストを自動的に検出してブロックする機能｣が導入されているらしいので、それがスコアを低下させたのかもしれません。

本当の主役はMythosなのでは？

気になるポイントとしては、Opus 4.7のリリースを読むと、ベンチマークテストの結果の画像といい、本文といい、Claude Mythos Previewの宣伝になってる感を否めないんですよね。

Mythosは、あまりに強力すぎるせいで、いまは特定の組織しか利用できません。それ自体がもう宣伝としてめちゃくちゃパワフル。

ベンチマークの表を見れば一目瞭然ですが、Mythosは、実施したほぼすべてのテストでほかの主要モデルを圧倒しています。表の数値が太字（最高点）だらけです。

Anthropicは、Opus 4.7を最大限にアピールするはずのリリースのなかですら、Mythosアゲをせずにはいられないようです。たしかに、まだMythosショックが冷めていないので、Opus 4.7のすごさが際立っていない気はします。

同社は、Opus 4.7のアップデートに関するブログ記事で、｢当社は、Claude Mythos Previewのリリースを限定的にし、性能の低いモデルでまず新しいサイバーセキュリティ対策をテストすると表明してきました。Opus 4.7は、その最初のモデルです。サイバーセキュリティ機能は、Mythos Previewほど高度ではありません。｣と述べています。

また、別の箇所では、Opus 4.7について、｢最強モデルであるClaude Mythos Previewほど幅広い能力は備えていません｣と説明しています。

やっぱりこれ、とことんClaude Mythos Previewを推してきてますね。隠しきれない高性能とも言えますけど。

Anthropicによると、Opus 4.7は本日よりすべてのClaude製品と同社のAPIを通じて利用可能です。価格については、従来のモデルからの変更はありません。ただ、コンテンツの種類によっては、同じ入力に対して割り当てられるトークンが最大1.35倍くらい増加するとのこと。また、難易度の高い作業でも使用するトークン数が増えるそうです。

複雑なタスクを実行すると、あっという間にウンともスンとも言わなくなる、あの現象が起こっちゃうのでしょうか…。

とりあえず、かなり薄めたMythosを使いたい人はチェックしてみてください。