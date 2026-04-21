売り切れてませんように！汗【モスバーガー】大人も欲しくなる可愛さ♡「コジコジグッズ」

【モスバーガー】のお子さま向けセットメニューに、世代を超えて愛される人気キャラクターとコラボした限定グッズが登場して、注目を集めています。ゆるくて愛らしい表情が描かれたグッズは、日常のちょっとした瞬間にほっこりとした癒やしを届けてくれそう。子どもだけでなく大人も思わず集めたくなりそうな、見逃せないアイテムの魅力をご紹介します。

ゆるかわデザインの「コジコジの おしゃべりマグネット」

「コジコジのおしゃべりマグネット」は、「モスワイワイセット」を注文するともらえる魅力的なおまけ。写真からもその愛らしい存在感がしっかりと伝わってきます。冷蔵庫やデスク周りなどに貼っておくだけで、日常の何気ない空間がちょっと楽しくなりそうです。

見るたびに癒やされる絶妙な表情

マグネットは、キャラクター特有の絶妙な表情や可愛らしいデザインを楽しめます。ゆるっとした姿が絶妙で、目に入るたびにほっこりとした気分にさせてくれそう。コジコジが好きな人はもちろん、毎日の仕事や家事の合間にちょっとした癒やしを求めている人にもおすすめです。

子どもも喜ぶ「コジコジの シールいり かんケース」

「コジコジのシールいりかんケース」も、おまけとして選べる注目のアイテムです。缶を持っている写真からは、手にも収まりやすい可愛らしいサイズ感が伝わってきます。@megumiko_maniaさんによると「どのシールもかわいくて、これは当たり」とのことで、中身への期待も高まります。

バーガーと一緒に楽しむひととき

缶を開けた中身の写真からは、愛らしいキャラクターのシールがたっぷり！ 美味しいハンバーガーを味わい、食事のあとも親子でワクワクするひとときを共有するのも良さそうです。

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※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里