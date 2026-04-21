プロ野球ファーム・リーグで戦うオイシックス新潟アルビレックスBCにソフトバンクなどで活躍した又吉克樹投手が入団することになりました。



21日の入団会見で又吉投手は「地元に貢献していきたい」と意気込みを語りました。



オイシックスのチームカラーでもあるオレンジのネクタイにオレンジのバッグをもって会場に入ってきたのはオイシックスへの入団が決まった又吉克樹投手です。





又吉投手は沖縄県出身の右腕。2013年にドラフト2位で中日ドラゴンズに入団し、その後、2022年からはソフトバンクホークスでプレーをしてきました。サイドスローから放たれる速球と多彩な変化球が持ち味で2024年にはプロ通算で500試合登板を達成するなど、活躍してきました。昨シーズンはメキシコのプロリーグでプレーをしていましたがオイシックスからの熱烈なオファーを受け、今季から新潟でプレーします。【オイシックスに入団 又吉克樹選手】「試合投げてきた体力というのは自分の魅力だと思いますし、球場にきたら、とりあえず2日行ったらどっちか見られるよねと、みんなに言ってもらえるような選手になっていきたい」会見の場では入団合意書へのサインも行われました。【オイシックスに入団 又吉克樹選手】「新潟の地元に密着して新潟のことをより知って野球以外のところでも地元に貢献していきたい」又吉選手は19番を背負ってプレーしていきます。