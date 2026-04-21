エンドリックはプレミア挑戦にも興味あり？ 憧れのC・ロナウドを追いかけた少年時代「いつかプレミアへ行くとしたら、それは神の導きがあった時」
現在レアル・マドリードからリヨンにレンタル移籍しているブラジル代表FWエンドリックには、ずっと憧れてきた選手がいる。FWクリスティアーノ・ロナウドだ。
エンドリックは子供の頃からロナウドを見てきたようで、ロナウドがプレイしていたレアル・マドリードに加入する夢を叶えた。ただ、レアル以外にマンチェスター・ユナイテッドにも憧れの感情があるようだ。マンUもロナウドがプレイしていたクラブだ。
「イングランドのクラブだけでなく、イタリアやドイツからの関心もあった。名前は出さないけど、非常に優れたクラブがいくつか関心を示してくれた。彼らの関心に感謝する。イングランドからの関心を聞いた時、神のお告げとは思えなかった。妻もね。結婚すると、誰に主導権があるのか分かるものだね。彼女の意見に耳を傾けるのは大切だ。リヨンという名前が出た時、僕も妻も神の導きを感じたんだ。もしいつかプレミアへ行くとしたら、それは神の導きがあった時だ」
「クリスティアーノがプレイしていたから、ユナイテッドには愛着がある。プレミアは誰もが観戦するリーグだからね。エキサイティングな試合が多い。僕はロナウドのキャリアをずっと見てきたし、ユナイテッド、マドリー、ユヴェントス、さらにアル・ナスルでプレイしている姿もYoutubeで見ている。彼がどこにいようと関係ない。僕は彼についていく」