現在レアル・マドリードからリヨンにレンタル移籍しているブラジル代表FWエンドリックには、ずっと憧れてきた選手がいる。FWクリスティアーノ・ロナウドだ。



エンドリックは子供の頃からロナウドを見てきたようで、ロナウドがプレイしていたレアル・マドリードに加入する夢を叶えた。ただ、レアル以外にマンチェスター・ユナイテッドにも憧れの感情があるようだ。マンUもロナウドがプレイしていたクラブだ。





英『FourFourTwo』によると、エンドリックはリヨンにレンタル移籍する前にイングランド方面からのオファーもあったと語っている。将来的にプレミアリーグへ挑戦する可能性も捨てておらず、ずっとレアルに残るとは限らないようだ。「イングランドのクラブだけでなく、イタリアやドイツからの関心もあった。名前は出さないけど、非常に優れたクラブがいくつか関心を示してくれた。彼らの関心に感謝する。イングランドからの関心を聞いた時、神のお告げとは思えなかった。妻もね。結婚すると、誰に主導権があるのか分かるものだね。彼女の意見に耳を傾けるのは大切だ。リヨンという名前が出た時、僕も妻も神の導きを感じたんだ。もしいつかプレミアへ行くとしたら、それは神の導きがあった時だ」「クリスティアーノがプレイしていたから、ユナイテッドには愛着がある。プレミアは誰もが観戦するリーグだからね。エキサイティングな試合が多い。僕はロナウドのキャリアをずっと見てきたし、ユナイテッド、マドリー、ユヴェントス、さらにアル・ナスルでプレイしている姿もYoutubeで見ている。彼がどこにいようと関係ない。僕は彼についていく」