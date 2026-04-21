今のバイエルンは3冠獲得した2012-13シーズンのチームを超えられる？ 当時を知るシュバインシュタイガーが混合ベストイレブンを作成
今節シュツットガルトを4-2で撃破し、ブンデスリーガ連覇を決めたバイエルン。すでにリーグ戦での得点数は109ゴールに達しており、今のバイエルンはブンデスリーガ史上最強クラスの攻撃力を誇る。
まだベスト4の段階ではあるが、今季のチームにはチャンピオンズリーグ制覇の可能性も残る。DFBポカールでも準決勝まで勝ち進んでおり、目指すは3冠だ。
このまま3冠獲得となればクラブ史に残るシーズンとなるが、今のバイエルンと2012-13シーズンのバイエルンではどちらが強いだろうか。2012-13シーズンのバイエルンはユップ・ハインケスの下で3冠を達成しており、完成度はとんでもないレベルにあった。
シュバインシュタイガーは2012-13シーズンの中心メンバーだったが、そのシュバインシュタイガーが選んだMIXベストイレブンは次の通りだ。
GK：マヌエル・ノイアー
DF：フィリップ・ラーム、ジェローム・ボアテング、ダンテ、ダビド・アラバ
MF：ジョシュア・キミッヒ、ハビ・マルティネス
FW：フランク・リベリ、トーマス・ミュラー、アリエン・ロッベン、ハリー・ケイン
現在のチームから入ったのはノイアー、キミッヒ、ケインの3名のみ。もっともノイアーは2012-13シーズンのメンバーでもあるため、実質はキミッヒとケインのみか。シュバインシュタイガーが自分を選んでないのが特長的で、シュバインシュタイガーも中盤のスペシャリストだった。
現在のチームも強いが、伝説のチームの1つとされる2012-13シーズンのチームには敵わないか。