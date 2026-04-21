今節シュツットガルトを4-2で撃破し、ブンデスリーガ連覇を決めたバイエルン。すでにリーグ戦での得点数は109ゴールに達しており、今のバイエルンはブンデスリーガ史上最強クラスの攻撃力を誇る。



まだベスト4の段階ではあるが、今季のチームにはチャンピオンズリーグ制覇の可能性も残る。DFBポカールでも準決勝まで勝ち進んでおり、目指すは3冠だ。



このまま3冠獲得となればクラブ史に残るシーズンとなるが、今のバイエルンと2012-13シーズンのバイエルンではどちらが強いだろうか。2012-13シーズンのバイエルンはユップ・ハインケスの下で3冠を達成しており、完成度はとんでもないレベルにあった。





独『Bavarian Football Works』によると、先日イベントに出席した元ドイツ代表MFバスティアン・シュバインシュタイガーが2012-13シーズンのバイエルンと現在のバイエルンをMIXしたベストイレブンを作成している。シュバインシュタイガーは2012-13シーズンの中心メンバーだったが、そのシュバインシュタイガーが選んだMIXベストイレブンは次の通りだ。GK：マヌエル・ノイアーDF：フィリップ・ラーム、ジェローム・ボアテング、ダンテ、ダビド・アラバMF：ジョシュア・キミッヒ、ハビ・マルティネスFW：フランク・リベリ、トーマス・ミュラー、アリエン・ロッベン、ハリー・ケイン現在のチームから入ったのはノイアー、キミッヒ、ケインの3名のみ。もっともノイアーは2012-13シーズンのメンバーでもあるため、実質はキミッヒとケインのみか。シュバインシュタイガーが自分を選んでないのが特長的で、シュバインシュタイガーも中盤のスペシャリストだった。現在のチームも強いが、伝説のチームの1つとされる2012-13シーズンのチームには敵わないか。