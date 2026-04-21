HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、追加メンバーへの不満やストレスを隠さない練習生の生々しい姿に対し、スタジオキャストの指原莉乃が独自の分析を展開した。

【映像】メンタル限界で荒れた美人練習生（荒れる様子も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、追加メンバーとしてRINKA（荒武凜香・21歳）が加わった。(※全て参加時の年齢）

レッスン中に突然泣き崩れたAOI。異変を気づいたコーチのマーサがAOIを抱きしめ、寄り添うシーンがあった。後のインタビューでAOIは「整理できるわけないじゃないですか、どう考えても」とこの日の朝に、追加メンバーが入ること＆最終審査まで1か月延長になることが発表され、すでに共同生活で限界を迎えていたAOIは絶望に陥っていたのだ。

「大丈夫なわけねぇだろ」といった強い言葉で感情を爆発させるAOIの様子を見た指原は「近年、稀に見ないくらい素を見せてくれてる」と表現。するとLE SSERAFIMのSAKURAは、「1回指原さんと面談してほしい」と提案。これに対し指原は、「わかる。私も今から行きたいもん。面談したい」とプロデューサー視点で分析。指原は面談することで良い素直さに変わると言い、「今ちょっとその素直さが悪い方向にいっちゃってると思うから」と、荒れる練習生に理解を示した。

さらにSAKURAはAOIの金髪姿を見ながら髪の毛を初期の黒に戻すことを提案。指原も「ちょっと金髪のロックなモードが出ちゃってるのかな」と推測していた。