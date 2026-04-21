ミセス主催イベント「CEREMONY」出演者全ラインナップ発表【一覧】
【モデルプレス＝2026/04/21】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）主催イベント「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」の出演者全ラインナップが発表された。
【写真】ミセス国立公演、“大スケール”な花火演出
MUFGスタジアム（国立競技場）にてスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』をスタートさせた、Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）。彼らが昨年立ち上げた新しいエンタテインメントメディアの第2弾として、6月10日・11日にKアリーナ横浜で開催することを発表している「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」の出演者全ラインナップが発表され、同時にMrs. GREEN APPLE OFFICIAL FAN CLUB会員『Ringo Jam』会員限定チケット最速先行受付（全会員対象）が始まった。
初日の6月10日の出演者は、Mrs. GREEN APPLE、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日の出演者はMrs. GREEN APPLE、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS（表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順）で、国もジャンルも多種多様な全12アーティストを、ホストであるミセスが招聘する。
『CEREMONY』は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーとして、昨年6月18日にKアリーナ横浜で開催。「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとして立ち上げた。昨年の初開催では、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad、the engy、TOMOOらが出演した。
2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。昨年の開催時に、エンタテインメントシーンの在り方や既成概念に大きな一石を投じた同イベントが、今年はどのようなシナジーを生み出すのか。（modelpress編集部）
Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』
日程：2026年6月10日（水）16：30開場／18：00開演／21：30終演予定
2026年6月11日（木）16：30開場／18：00開演／21：30終演予定
会場：Kアリーナ横浜
6月10日（水）
Mrs. GREEN APPLE／AI／asmi／超ときめき◆宣伝部／ORANGE RANGE／s**t kingz ／TOMORROW X TOGETHER
6月11日（木）
Mrs. GREEN APPLE／FRUITS ZIPPER／上白石萌音／マキシマム ザ ホルモン／ネクライトーキー／サカグチアミ／TWS（表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順）
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◆ミセスプレゼンツ「CEREMONY」出演者全ラインナップ発表
MUFGスタジアム（国立競技場）にてスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』をスタートさせた、Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）。彼らが昨年立ち上げた新しいエンタテインメントメディアの第2弾として、6月10日・11日にKアリーナ横浜で開催することを発表している「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」の出演者全ラインナップが発表され、同時にMrs. GREEN APPLE OFFICIAL FAN CLUB会員『Ringo Jam』会員限定チケット最速先行受付（全会員対象）が始まった。
『CEREMONY』は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーとして、昨年6月18日にKアリーナ横浜で開催。「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとして立ち上げた。昨年の初開催では、ATEEZ、日向坂46、HY、LE SSERAFIM、M!LK、My Hair is Bad、the engy、TOMOOらが出演した。
2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。昨年の開催時に、エンタテインメントシーンの在り方や既成概念に大きな一石を投じた同イベントが、今年はどのようなシナジーを生み出すのか。（modelpress編集部）
◆「CEREMONY」公演概要
Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』
日程：2026年6月10日（水）16：30開場／18：00開演／21：30終演予定
2026年6月11日（木）16：30開場／18：00開演／21：30終演予定
会場：Kアリーナ横浜
◆「CEREMONY」出演者
6月10日（水）
Mrs. GREEN APPLE／AI／asmi／超ときめき◆宣伝部／ORANGE RANGE／s**t kingz ／TOMORROW X TOGETHER
6月11日（木）
Mrs. GREEN APPLE／FRUITS ZIPPER／上白石萌音／マキシマム ザ ホルモン／ネクライトーキー／サカグチアミ／TWS（表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順）
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