経済大省、改革・革新で全国をけん引 中国経済円卓会議
【新華社北京4月21日】中国国家発展改革委員会マクロ経済研究院の劉志成（りゅう・しせい）研究員は、新華社が20日に配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」で、経済大省は質の高い発展の「バラスト」かつ「柱」として、改革・イノベーションで先行し、全体をけん引する役割を果たすべきだとの認識を示した。
劉氏は、経済大省は長期にわたり経済安定の中核を担ってきたとし、2025年には全国の経済成長への寄与率が60％を超えたと説明。「新たな質の生産力」（科学技術イノベーションが主導し、質の高い発展を促す生産力）の源泉であると同時に、成長を押し上げるメインエンジンでもあると強調した。
その上で、複雑な外部環境と困難な発展課題に直面する中、経済大省は新たな状況を見極め、発展に伴う課題を解決する必要があると指摘。教育・科学技術・人材の一体的な発展を通じたイノベーションの強化や、独創的な研究開発能力の向上、供給の最適化と内需拡大による「供給が強く需要が弱い」といった構造的問題の是正を挙げた。
また、経済大省の役割は自らの成長にとどまらず、全国に展開可能な経験を提供することにもあると指摘。共同富裕の推進に向けては、雇用の安定や所得向上を優先し、所得分配や公共サービスの改善を進めるとともに、社会保障制度の充実や基本公共サービスの均衡ある提供と利用しやすさの向上が必要だとした。
劉氏は、経済大省が新たな役割の下で取り組みを進めることで、重点分野での突破を通じて全体の推進をけん引し、第15次5カ年規画（2026〜30年）の良好な滑り出しを支え、中国式現代化に力強い原動力を与えるとの見方を示した。