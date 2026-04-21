【ワシントン＝栗山紘尚】米軍がオマーン湾で１９日に拿捕（だほ）したイラン船籍の貨物船「ＴＯＵＳＫＡ」が、イランと中国の港を繰り返し往復していたことが２０日、明らかになった。

ロイター通信は同日、軍民両用（デュアルユース）品を積載していた可能性が高いと報じた。イランの継戦能力を中国が支えている実態が浮かび上がった。

船舶運航情報公開サイト「マリントラフィック」によると、ＴＯＵＳＫＡは昨年１１月以降、イランと中国の港を３回往復していたことが確認された。

直近では、２月２４日にイラン南部のシャヒドラジャイ港を出発し、３月２４日までに中国・上海沖に移動した。その後、同２９〜３０日に広東省・高欄港に寄港し、ホルムズ海峡に近いオマーン湾に戻った際に米軍に拿捕された。

米ニューヨーク・タイムズ紙は今月２０日、米軍当局者の話として、海兵隊の臨検チームがＴＯＵＳＫＡに積載された最大５０００個のコンテナを調べていると報じた。同紙によると、ＴＯＵＳＫＡは「イランの金融機関や兵器開発計画と関連している」ことを理由に米財務省の制裁対象となった船舶だった。

ロイター通信は、軍民両用品が積まれている可能性が高いとした上で、高欄港などでコンテナを積んだとの分析を伝えている。

米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは２０日、ＴＯＵＳＫＡが６時間にわたる米軍の警告を無視し、海上封鎖を突破しようとしたことから、「イランにとって価値あるものを運んでいた」との専門家の意見を伝えた。

ＴＯＵＳＫＡは１９日、米軍の海上封鎖の突破を試みた際、米海軍駆逐艦の攻撃を受けて航行不能となり、米海兵隊によって拿捕された。