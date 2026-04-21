【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 大学推薦でよく使うあの言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、コミュニケーションの場から教育の制度、そして懐かしいデジタルガジェットまで、日常的に使う3つの言葉を用意しました。一見すると接点のないこれらの言葉が、どんな「音」を共有しているのか。頭の体操を兼ねて、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。正解にたどり着いたときのひらめきを楽しみましょう。
はな□□
□□いこう
でん□□ちょう
ヒント：対話の中で言葉を発している側の人、スケジュールや連絡先をデジタルで管理する道具を思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「して」を入れると、次のようになります。
はなして（話し手）
していこう（指定校）
でんしてちょう（電子手帳）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、対人関係での役割、進学に関する用語、そして道具の名称が並んでいました。漢字に変換すると意味は多岐にわたりますが、共通の音が滑らかにつながります。普段意識せずに使っている言葉の中に、共通の響きを見つけることで、日本語の持つリズムの面白さを再発見できるクイズでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、コミュニケーションの場から教育の制度、そして懐かしいデジタルガジェットまで、日常的に使う3つの言葉を用意しました。一見すると接点のないこれらの言葉が、どんな「音」を共有しているのか。頭の体操を兼ねて、空欄を埋める共通の2文字を導き出してください。正解にたどり着いたときのひらめきを楽しみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□いこう
でん□□ちょう
ヒント：対話の中で言葉を発している側の人、スケジュールや連絡先をデジタルで管理する道具を思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：して正解は「して」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「して」を入れると、次のようになります。
はなして（話し手）
していこう（指定校）
でんしてちょう（電子手帳）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、対人関係での役割、進学に関する用語、そして道具の名称が並んでいました。漢字に変換すると意味は多岐にわたりますが、共通の音が滑らかにつながります。普段意識せずに使っている言葉の中に、共通の響きを見つけることで、日本語の持つリズムの面白さを再発見できるクイズでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)