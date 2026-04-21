「オイシックスちょっといいですか！？」略して「オイちょ！？」。

4月といえば、新たな環境でスタートを切る節目の季節。



新潟初のプロ野球球団・オイシックス新潟アルビレックスBCの選手に「いま、新しく始めたいこと」を聞きました。

■副キャプテン・大川陽大選手が始めたいのは“塊根植物”

「オイちょ！」第5弾は、髙山選手から1位指名を受けた大川選手の登場です！





■加入２年目の浅井玲於選手は……

今シーズン副キャプテンに就任した大川選手！パワーのある一振りで何度もチームを救ってきました。昨シーズンは7ホーマー。不動の四番です。＜蛯原大河アナウンサー＞「新年度が始まって、新チームにもなりました。聞いていきます。新しく始めたいこと」＜大川陽大選手＞「最近ちょっと気になっているのが、塊根植物って言うんですかね。観葉植物は、家に木が、ジャングルみたいになってるんですけど。育てるのが好きで。いま気になっているのが、盆栽ではないんですけど、グーみたいな。根っこだけの植物……ちょっとブサイクな植物があって。あれを家に並べてみたい」すると……インタビュー中ずっと後ろで見守っていた浅井選手を、大川選手が呼んでくれました。

加入2年目の浅井玲於選手！今シーズン、開幕戦でもヒットを放ち、好調でしたが3月中旬、試合中に負傷。今は復帰に向け、リハビリに励んでいます。



大川選手イチ押しのカイコン植物について聞いてみると……



＜蛯原アナウンサー＞

「どうですか、塊根植物を家に置くのは？」



＜浅井玲於選手＞

「カイカン植物はちょっと……」



＜大川陽大選手＞

「塊根な！」



＜浅井玲於選手＞

「家に植物は僕はいらないですね」



＜大川陽大選手＞

「気持ちが前向きになる」



＜浅井玲於選手＞

「毎日水をあげるのはちょっと」



＜大川陽大選手＞

「毎日水あげたらあかんねん、この時期2週に1回とかやねん」



＜浅井玲於選手＞

「植物はね、ちょっと、僕、花粉症持ってるんで」



＜大川陽大選手＞

「出ぇへんわ」



大川選手・浅井選手、ナイスコンビでした！！！