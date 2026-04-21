特集です。元プロバスケットボール選手が小中学生を対象にバスケを教えるスクールが庄内地域で開かれています。

【写真を見る】【特集】生まれ育った庄内、山形県のために 元プロバスケットボール選手のバスケスクール スクールに込める思いとは

現役を引退してもなおバスケに携わり、子どもたちの指導にあたるコーチの思いに密着しました。

庄内地域の体育館で開かれているバスケスクール。コーチは酒田市出身で元山形ワイヴァンズ選手の齋藤瑠偉さんです。

齋藤さんは２０１８年に羽黒高校を卒業し、２０２１年に特別指定選手としてワイヴァンズでのキャリアをスタートさせました。そして昨シーズンまで山形ワイヴァンズの選手として過ごしました。

そんな齋藤さんが去年９月から始めたのが小中学生対象のバスケスクールです。

名前は「ＹＯＬＯ（ヨロ） Ｂａｓｋｅｔｂａｌｌ（バスケットボール） Ａｃａｄｅｍｙ（アカデミー）」。「人生一度きり」という意味です。

ＹＯＬＯ Ｂａｓｋｅｔｂａｌｌ Ａｃａｄｅｍｙ 齋藤瑠偉 代表「子どもたちがバスケットボールを通して成長する場と続けることの大切さや挑戦する気持ちを学んでもらうためにこの「ＹＯＬＯ Ｂａｓｋｅｔｂａｌｌ Ａｃａｄｅｍｙ」を作りました」

「最初は腰の高さでやって２０回終わったら低く。これも２０回。１．２．３．４．５．６．７．８（ドリブル）」

■生徒のレベルに合わせて４つクラス！

クラスは生徒のレベルに合わせて４つに分けられています。

基礎を学ぶＳｔａｒｔクラス。基礎を応用し実践で使える技を増やすＣｈａｌｌｅｎｇｅクラス。高度な技術と考える力を養うＨｉｇｈクラス。そして中学生対象の応用力と実践力を高め次のステージへ挑戦できる力を育てるＣｈａｌｌｅｎｇｅクラスに分けられます。

こちらはＳｔａｒｔクラス。小学１年生から４年生のバスケを始めたばかりの子どもたちがドリブルやシュートの基礎などを楽しみながら教わっています。

ＹＯＬＯ Ｂａｓｋｅｔｂａｌｌ Ａｃａｄｅｍｙ 齋藤瑠偉 代表「始めたばかりの子たちもいて、できるようになったのも目で見て分かるくらい成長するので教えてて面白いなって思います」

Ｓｔａｒｔクラスの子どもたちはバスケットボールの楽しさを教わりながら上達に向け真剣に練習に取り組んでいるようです。

Ｓｔａｒｔクラスに参加「（Ｑ楽しい人？）はーい！！シュート練習したり、パス練習したりするところが楽しい。きょうはスキップとかスキップのドリブル横移動のドリブルとか（教わった）」

「（Ｑどんな風な選手になりたい？）八村塁みたいな選手になりたいです！！！」

■気持ちの部分も学ぶ！Ｃｈａｌｌｅｎｇｅクラス

こちらはＣｈａｌｌｅｎｇｅクラスの子どもたち。Ｓｔａｒｔクラスの練習から

少し強度を上げドリブル、シュートの基礎に加え試合で使う技やチームプレーでの必要なスキルを学んでいます。

「１個目はもっとゆっくりでいいよ。２個目を早くする」

Ｓｔａｒｔクラスの時より少し引き締まった雰囲気での練習。今Ｃｈａｌｌｅｎｇｅクラスで学ぶ子どもたちは全員普段他のスポーツ少年団などに所属している子ばかりということで、齋藤さんがコーチとして技術以外にも教えている部分があるんだそうです。

ＹＯＬＯ Ｂａｓｋｅｔｂａｌｌ Ａｃａｄｅｍｙ 齋藤瑠偉 代表「メンタル的なところも鍛えるために試合のための練習をやっているので常に試合を意識させて

やってもらっている」

バスケットボールが大好きな子どもたちはバスケの技術だけではなく、気持ちの部分などを学び汗を流しながら全力で楽しんでいました。

Ｃｈａｌｌｅｎｇｅクラスに参加「役立つ技術とかがいっぱいあってとても便利で楽しいです。ドリブルの基礎とかシュートの打ち方とか細かい所まで色々教えてくれます。僕ウイングポジションなのでいろんな人がディフェンスにつくと思うが今日習ったことをいかして試合で活躍したい」

■山形県のために今後は拠点を拡大

自分が生まれ育った庄内、そして山形県のために齋藤さんは今後バスケスクールの拠点を拡大していきたいと話します。

ＹＯＬＯ Ｂａｓｋｅｔｂａｌｌ Ａｃａｄｅｍｙ 齋藤瑠偉 代表「今は庄内だけで活動しているが山形市や県内の子たちも広げて自分がこういう活動をしているんだと知ってもらえるように、本当に県内の子たちに教えたいですね」

今、学校教育の現場では部活動改革が進んでいます。

地域クラブの活動がより重要度を増す中、こうした地域に根差した取り組みによる県内スポーツの発展に期待です。